Экзарх Эммануил пригласил Порошенко в монастырь на Афоне, где писали томос об автокефалии ПЦУ

Фото: president.gov.ua Петр Порошенко и митрополит Галльский Эммануил

Президент Украины Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом важном событии как для церковной жизни и православной общины, так и для Украинского государства в целом.

"Хочу передать мои самые теплые приветствия и слова благодарности его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал Порошенко во время встречи в воскресенье вечером.

Фото: president.gov.ua

Экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил президента в постоянной поддержке Украины и новой Православной церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.

"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал риск, но в то же время и большую ответственность", - сказал митрополит.

Церковный иерарх также подчеркнул, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины является важным историческим моментом.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст Томоса об автокефалии ПЦУ. "Он выразил надежду, что у Порошенко будет возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинской церкви документ", - говорится в информации.

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.