Фото: пресс-служба президента

В Софийском соборе около 9:00 в воскресенье началась интронизация (на светский манер - инаугурация) митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на интронизацию приехали многочисленные церковные иерархи, в том числе глава УГКЦ Святослав (Шевчук), президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый, члены Кабинета министров.

На церемонию были приглашены около 150 человек.

Фото: Макс Левин

Епифанию сегодня исполняется 40 лет. Он родился в 1979 в Одесской области в семье рабочих. Учился в Киевской духовной семинарии УПЦ КП и позже в Киевской духовной академии.

21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

В 2008 году стал секретарем предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко).

28 июня 2013 года решением Архиерейского собора УПЦ КП возведён в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея. По уставу, наместник должен помогать главе церкви в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти Патриарха станет Местоблюстителем патриаршего престола.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе был избран предстоятелем новообразованной Православной церкви Украины с титулом митрополит Киевский и всея Украины.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Левин

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин