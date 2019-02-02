Хакеры пытались отключить свет на "Олимпийском" во время финала ЛЧ

"Атаковалась подстанция, чтобы в момент открытия матча выключить свет. И атака была мощная".

Хакерская группа, аффилированная с российскими спецслужбами, пыталась отключить свет на НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов, проходившего в 2018 году в Киеве.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, говоря о киберугрозах для выборов в Украине.

"Думаю, что мы сможем защититься и на президентских, и парламентских выборах, не отменяя того, что атаки будут. Вы знали о том, что во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве осуществлялась атака на энергосистему, которая питала стадион? Атаковалась подстанция с тем, чтобы в момент открытия матча выключить свет. И атака была мощная", - сказал глава МВД.

В подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" за несколько часов до матча действительно несколько раз пропадал свет и наблюдались перебои в работе Интернета.

"Украина является полигоном крупнейших кибератак в истории человечества, начиная от Black Energy и заканчивая вирусом NotPetya, последствия которого более катастрофичны, чем принято считать в обществе", - подчеркнул Аваков.

Он считает, что в связи с этим исключать вероятность атаки на сервера ЦИК нельзя.

"Безусловно, такие риски существуют. Но я бы разделил вопрос на два - внешний и внутренний. Поскольку одни штабы говорят о вероятности возникновения параллельных серверов – такое уже было. Другие – что атака на ЦИК будет внешней. Тогда этим вопросом занимается служба господина Евдощенко – Госспецсвязь. В СБУ существует оборонно-атакующее подразделение. В нашем случае существует мощнейшая киберполиция. Которая, в том числе, предусматривает превенцию от такого рода атак. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - сказал Аваков.