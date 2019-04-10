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Суд оштрафовал киевлянина за размещение эротических фото жены на сайте Минобразования

Мужчина раскаялся и пояснил, что действовал под влиянием эмоций.

Суд оштрафовал киевлянина за размещение эротических фото жены на сайте Минобразования
Фото: ТСН

Суд постановил уничтожить компьютер и оштрафовал на 10 тыс. гривен жителя Киева, который размещал на сайте Министерства образования и науки эротические фото своей жены, а также нецензурные выражения.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что подсудимый Дмитрий Николаенко, действуя по мотивам личных неприязненных отношений к своей жене, совершил несанкционированное вмешательство в работу компьютерной сети.

"В июле 2017 он, с целью унижения и публичного освещения личной жизни, зная, что последняя работала в Минобразования, спланировал осуществить несанкционированное вмешательство в компьютерную сеть министерства путем размещения на главной странице сайта www.mon.gov.ua фотоснимков обнаженной жены и нецензурных высказываний о последней. Реализуя свой преступный умысел, утром 11 июля 2017 года Николаенко, используя собственный персональный компьютер, осуществил несанкционированный доступ к управлению базы данных сайта Минобразования, где получил пароль администратора сайта. После этого от имени администратора сайта на главной странице разместил фото обнаженной жены и сделал нецензурные надписи", - говорится в сообщении.

Данная информация провисела на сайте 40 минут, пока работники министерства решали, как прекратить хакерское вмешательство.

В сентябре 2017 года преступник решил повторить свой поступок. 15 сентября он изменил главную страницу сайта на фотографию жены и сделал ругательные надписи, адресованные ей.

Действия подсудимого квалифицировали по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса.

Суд над злоумышленником состоялся в начале апреля 2019 года. Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаивался, просил строго его не наказывать. Он пояснил, что действовал под влиянием эмоционального состояния.

Суд решил наказать его штрафом в размере 10 200 гривен, а также постановил уничтожить системный блок и жесткие диски его компьютера как вещественные доказательства.

Напомним, в ноябре прошлого года хакеры взломали сайт Министерства по вопросам оккупированных территорий и рассылали через него спам.

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