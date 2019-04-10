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Глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине

Ежедневно фиксируется до 600 пожаров.

Глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине
Николай Чечеткин

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что в Украине наблюдается критическая ситуация с пожарами в природных экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня по всей стране ежедневно фиксируется до 600 пожаров, хотя пожароопасный период еще не наступил.

"За три месяца количество пожаров превысило 13 тысяч, что в 11 раз больше чем за аналогичный период прошлого года, а их площадь возросла почти в 21 раз и составляет 14 тысяч гектаров. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях. Особенно тревожно, что при сжигании сухой растительности погибли 16 человек", - отметил Чечеткин.

Он также добавил, что негативные тенденции усиливаются и в Чернобыльской зоне отчуждения, где с начала года произошло 26 пожаров с охватом большой радиоактивно загрязненной территории.

Напомним, в Житомирской области из-за неосторожного сжигания сухой травы погибли пожилые супруги.

Ранее под Тернополем на месте сжигания сухой травы загорелся газопровод.

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