На Донбассе при разминировании водопровода погиб сапер

Сегодня утром в "серой зоне" на Донбассе погиб сапер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Взрыв неизвестного предмета произошел около 10:30 во время обследования и очистки местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс в районе населенного пункта Зайцево.

В результате взрыва погиб старший сапер отделения пиротехнических работ, старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов. Ранения получили старший лейтенант службы гражданской защиты Д. Слепкань и старший сержанта службы гражданской защиты Е. Безкоровайный.

Проводятся мероприятия по эвакуации пиротехников из «серой зоны». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.