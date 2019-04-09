КПВВ "Марьинка" на Донбассе откроют 10 апреля, - штаб ООС

"В случае провокаций и создания опасности для граждан Украины, реакция Объединенных сил будет быстрой и адекватной".

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы, доклад начальника отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о результатах разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "Красный" и открытии КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07.00", - говорится в сообщении.

"Предостерегаем врага, в случае провокаций и создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реакция Объединенных сил будет быстрой и адекватной", - подчеркнули в штабе.

Напомним, 5 апреля на КПВВ "Марьинка" снайпер боевиков ранил украинского пограничника. Работа пропускного пункта была временно приостановлена.