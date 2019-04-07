Открытие пункта пропуска "Гнутово" на Донбассе перенесли

Возобновление пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения запланировано на 9 апреля.

Реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области перенесли на сутки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что работы по реконструкции КПВВ "Гнутово" продолжаются третьи сутки. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не осуществляется.

"Завершение реконструкции и возобновлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ "Гнутово" запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.

Также в командовании ООС призывают граждан учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось, что на Донбассе временно не работает и КПВВ "Марьинка". В пятницу, 5 апреля, в результате обстрела снайпером боевиков на КПВВ был ранен старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины.