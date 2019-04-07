Погибших и травмированных нет.

В Днепровском районе Киева горит сухой настил рядом с Национальным историко-мемориальным заповедником "Быковнянские могилы".

По данным пресс-центра ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 14:13.

Фото: ГосЧС

"Как оказалось, очагами горит кустарник, деревья и сухой настил общей площадью около 5 га. Распространению огня способствовал порывистый ветер и сухость травяного настила", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС

Отмечается, что распространению огня способствовал порывистый ветер и сухость травяного настила. В 17:19 пожар был локализован. В настоящее время тушение пожара продолжается.

На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники, 3 из которых повышенной проходимости, и около 20 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Также к ликвидации пожара привлечен поливомоечный автомобиль.

Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.

Фото: ГосЧС

Как сообщалось, из-за сжигания сухой травы в Житомирской области погибли пожилые супруги.