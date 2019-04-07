Епифаний призвал Россию прекратить преследование ПЦУ на оккупированных территориях

Глава ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ в связи с обысками оккупантов в соборе в Луганске.

Митрополит Епифаний призвал Россию прекратить преследование духовенства Православной церкви Украины на оккупированных территориях, после того, как в Луганске так называемые "спецслужбы ЛНР" провели обыски в соборе и домах двух священников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской Митрополии ПЦУ.

"Мы возмущены очередным актом преследования украинского духовенства на оккупированных территориях. Давление и преследования украинского духовенства и приходов в Крыму, в Донецке и отдельных районах области и последние события в Луганске - из одного ряда и имеют одних ответственных за нарушения религиозной свободы, а именно - российские власти", - заявил митрополит Епифаний.

Глава ПЦУ призвал российские власти немедленно прекратить преследование духовенства и общины Свято-Троицкого собора в Луганске, в частности, дать соответствующие указания зависимым от них структурам.

"Мы просим международное сообщество, демократические страны, международные институты, в частности ООН и ОБСЕ, принять меры для прекращения давления на украинское духовенство в Луганске", - добавил митрополит.

Также Епифаний призвал молиться за преследуемых в Луганске.

Напомним, епископ Афанасий (Яворский) заявил, что 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луганске были проведены обыски в рамках проведения "операции Стоп-террор" службы "по борьбе с экономическими преступлениями" псевдореспублики "ЛНР".

По его словам, оккупанты изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги, официальную переписку, а также рабочие компьютеры. Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей - протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.