Боевики российско-оккупационных войск вчера, 6 апреля, обстреляли из противотанкового гранатомета частный сектор Золотого-4. Снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщили в Нацполиции Луганской области.

Фото: lg.npu.gov.ua Боевики обстреляли из гранатомета частный сектор в Золотом-4

"Со стороны с. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор с. Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

Снаряд попал в дом, из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль «Honda CRV», который был припаркован неподалеку.

Жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Фото: lg.npu.gov.ua

Напомним,