Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Над российским Красноярском пролетело НЛО - вероятнее всего, метеорит
Над российским Красноярском пролетело НЛО - вероятнее всего, метеорит
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики обстреляли из гранатомета частный сектор в Золотом-4

Снаряд повредил крышу дома и автомобиль.

Боевики российско-оккупационных войск вчера, 6 апреля, обстреляли из противотанкового гранатомета частный сектор Золотого-4. Снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщили в Нацполиции Луганской области.

Боевики обстреляли из гранатомета частный сектор в Золотом-4
Фото: lg.npu.gov.ua
Боевики обстреляли из гранатомета частный сектор в Золотом-4

"Со стороны с. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор с. Золотое-4 Попаснянского района", - говорится в сообщении.

Снаряд попал в дом, из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль «Honda CRV», который был припаркован неподалеку.

Жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Фото: lg.npu.gov.ua

Напомним,

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также