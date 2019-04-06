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СБУ задержала в Одесской области сепаратистского интернет-агитатора

Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

СБУ задержала в Одесской области сепаратистского интернет-агитатора
В Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
Фото: ТЕХНО bigmir)net

В Одесской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора, который призывал к изменению границ Украины. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

Публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру". Девушку обвинили в работе на российскую пропаганду.

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