Координатор ОБСЕ посетил пленных в оккупированном Донецке

Фриш увиделся с четырьмя украинскими военными, которых сепаратисты удерживают более 4 лет.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил подконтрольный сепаратистам Донецк, где увиделся с шестью пленными украинцами - четырьмя военными и двумя гражданскими. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Фриш посетил военнопленных, которых сепаратисты отказываются отдавать Украине более четырех лет.

"К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только четырех. И еще двоих гражданских, о задержании которых мы знаем. Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных учреждений и зеркальные разрешение встреч с людьми, заявленными в списках представителями ОРДЛО", - написала Геращенко.

Она также рассказала, что семьи заложников обратились к Фришу с просьбой передать письма, привезти ответы и поднять вопрос относительно телефонного звонка. По предварительной информации, посол передал письма Международному комитету Красного Креста, а во время переговоров в Минске станет известно, получили ли заложники известия от своих семей.

"По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в частности, и со Станиславом Асєєвим. В общем, ему дали возможность увидеть лишь треть из тех, на обязательном посещении кого мы настаивали, и которые были в списке с просьбой обязательно увидеть", - добавила Геращенко.

Напомним, в марет Украина предложила РФ провести обмен заложниками по формуле "25 на 25". Москве было направлено 16-е письмо по поводу обмена пленными.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2018 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

Спецпредставитель Госдепартамента СШАКурт Волкервыразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов президента Украины.