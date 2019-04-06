КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" на Донбассе временно не работают

Один из пунктов на реконструкции, другой закрыли из-за обстрела боевиков.

На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

На Донбассе в субботу не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу в результате обстрела снайпером боевиков на КПВВ "Марьинка" был ранен старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины.

Когда КПВВ "Марьинка" возобновит работу не сообщается.