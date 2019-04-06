Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта

Он пытался обойти позиции ВСУ с фланга.

Украинские военные второй раз за два дня задержали диверсанта российско-оккупационных войск. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

Инцидент произошел сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил в Донецкой области.

"Задержан еще один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, которые обороняются на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Диверсант был в гражданской одежде. В штабе ООС его называют "Андрей Б".

"Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга", - рассказали украинские военные.

Боевик предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил.

Напомним, 5 апреля Вооруженные силы Украины взяли в плен боевика "ДНР" во время попытки разведгруппы "ДНР" выйти в тыл украинских позиций.