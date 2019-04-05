Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)
Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Зеленский хочет сдавать анализы в лаборатории своего сторонника
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
ГлавнаяОбществоВойна

На пропускном пункте "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника

Работа КПВВ приостановлена.

На пропускном пункте "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника
Фото: dpsu.gov.ua

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка",  который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, ранен украинский пограничник.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Очередной обстрел КПВВ "Марьинка". Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение", - написал он.

В настоящее время пропуск людей и транспорта через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен.

Напомним, в декабре прошлого года боевики "ДНР" сорвали разминирование вблизи КПВВ "Марьинка".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также