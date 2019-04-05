ГБР передало в суд дело полицейского Мельникова за избиение активистов у Подольского райотдела

Сотрудник полиции подозревается в превышении власти или служебных полномочий.

Центральный аппарат Государственного бюро расследований направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции Киева Василия Мельникова за избиение активистов у Подольского райотдела Киева 9 февраля.

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

Сотрудник полиции подозревается в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины в суде, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Полицейский Мельников обвиняется в том, что с криком "Лежать, Бандера" ударил активиста С14 около входа в райотдел.