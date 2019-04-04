4 апреля в 12:04 в киевскую Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Ижевской, 2, что в Дарницком районе столицы. Площадь пожара составляет 800 кв. м., сообщается на Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

ГСЧС Украины

По прибытию пожарных было установлено, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины. «На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений», - также сообщается на странице.

Фото: ГСЧС Украины

Указано, что на данный момент пожар уже локализирован, но ликвидация еще продолжается. На месте пожара работает 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

"Информации о погибших или травмированных нет", - отметили в столичном главке ГСЧС.

Напомним, 29 марта в 20:05 в Ворзеле загорелись склады военной экипировки. С огнем боролись 11 часов. К тушению привлекли 58 спасателей и 13 единиц техники ГосЧС. В результате пожара травмирован одинчеловек, которого доставили в больницу.