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Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший

С огнем боролись 11 часов.

Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле гасили всю ночь, один пострадавший
Пожар на складах военной экипировки в Ворзеле
Фото: kiev.informator.ua

Пожар на складах военной экипировки в пгт Ворзель Киевской области тушили 11 часов. Об этом утром 30 марта сообщили в ГосЧС.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель на ул. Курортная, 15а, на территории ООО "Темп-2000" в производственно-складском помещении по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. В 23:20 пожар локализован. 30 марта в 6:45 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 м кв ", - говорится в сообщении.

В результате пожара травмирован один человек, которого доставили в больницу.

К тушению привлекли 58 спасателей и 13 единиц техники ГосЧС.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.

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