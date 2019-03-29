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В центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртути

Ртуть была разлита на площади 46 м. кв.

29 марта на одной из центральных улиц Львова обнаружили около 1 кг разлитой ртути.

Как сообщили в пресс-центре областной ГосЧС, разлитую ртуть обнаружили в пятницу утром на открытой территории вблизи свалок на ул. Глебова.

К месту вызова немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГосЧС Украины во Львовской области.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Спасатели механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Собранную ртуть в дальнейшем передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации.

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