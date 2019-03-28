Суд частично запретил эксплуатацию отеля Hilton в Киеве

Окружной административный суд Киева приостановил эксплуатацию части помещений 5-звездочного отеля Hilton в Киеве из-за нарушений техники пожарной безопасности, выявленных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, до их полного устранения.

Об этом говорится в решении суда.

Судом приостановлена эксплуатация технического этажа отеля, помещений кафе на 7 этаже, магазина "Санахант", спа-центра, электрощитовой и вентиляционной на 2 этаже, помещений электрощитовой, Укрэксимбанка, складского помещения на уровне М1, помещения электрощитовой на уровне L, помещений подземного паркинга отеля.

Нарушения техники пожарной безопасности в отеле были обнаружены в ходе проверки в ноябре 2018 года. В отеле не был обустроен круговой проезд для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение гостинично-офисного комплекса.

Отель не оснащен необходимыми спасательными устройствами коллективного пользования, не обустроены площадки для оперативных транспортных средств, привлекаемых для пожаротушения и спасательных работ, не все помещения оборудованы автоматической системой пожаротушения. В жилых апартаментах не проведено обустройство внутриквартирных пожарных кран-комплектов, присоединенных к сети водопровода здания и оборудованных катушкой с пожарным рукавом.

Коридоры гостиничной части оказались облицованы горючим материалом с неопределенными показателями горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности, распространения пламени по поверхности.

Помещения электрощитовой и вентиляционной на 2 этаже засорены и загромождены посторонними предметами, эксплуатируются как подсобные помещения.

Напомним, в марте 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел и ГосЧС проверить все торгово-развлекательные центры, школы, детсады и больницы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Проверки выявили нарушения в 97% объектов.