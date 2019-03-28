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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики совершили 13 обстрелов.

Сутки на Донбассе прошли без потерь
Фото: Олена Максименко

В среду, 27 марта, российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 10 раз - с применением запрещенного вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелам подверглись позиции украинских военных вблизи населенны пунктов Опытное, Гнутово, Чермалык, Лебединское, Крымское, Лугаское, Новолуганское, Новоалександровка, Светлодарск.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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