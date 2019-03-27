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В почтовые ящики жителей Чернигова разбросали листовки с угрозами лишить субсидии за проданный на выборах голос

Полиция призывает горожан не поддаваться на провокации политтехнологов.

27 марта в почтовые ящики жителей Чернигова разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах - преступление. К полицейским уже обратилось четверо перепуганных пенсионеров, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В листовках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.

Фото: cn.npu.gov.ua

В полиции отмечают, что информация об обнаружении подобной корреспонденции поступает из разных районов Чернигова. Подчеркивается, что таким образом черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки.

Правоохранители проверяют информацию как о скупщиках голосов, так и об их продавцах. Согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины, первым грозит до семи лет заключения, вторым — ограничение свободы на срок до двух лет.

По состоянию на 27 марта в полицию Черниговской области поступило более 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Подавляющее большинство из них касается возможного подкупа избирателей. Продолжается расследование 14 уголовных производств.

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