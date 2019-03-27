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На Подоле в Киеве пожарные полтора часа боролись с огнем в жилом доме

На крыше здания был оборудован "второй уровень" квартиры.

Пожар на ул. Юрковской в Киеве
Фото: dsns.gov.ua
Пожар на ул. Юрковской в Киеве

В Киеве спасатели более часа тушили пожар в 3-этажном доме на Подоле. Как сообщает пресс-служба Госчс, в результате пожара погибших нет, но огонь уничтожил около 100 кв. метров жилья.

Возгорание началось около 12:25 в жилом доме на ул. Юрковской, 28. Заогорелась одна из квартир на третьем этаж, огонь по деревянным перекрытиям быстро распространился на крышу. Спасатели установили, что на крыше здания был оборудован 2-й уровень квартиры, используемый в качестве хостела.

Фото: golos.ua

В 14:00 пожар площадью 100 кв. м был локализован, а в 14:07 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 11 единиц основной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара еще устанавливается.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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