В феврале сгорел Land Cruiser, в марте - Volkswagen T5.

Фото: facebook.com/vgosokil

Ночью 27 марта в Киеве на бульваре Лепсе сгорел автомобиль Volkswagen T5, которым пользовался депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Об этом говорится в фейсбуке ВГО "Сокол".

"На этом автомобилей он ездил в течение последнего месяца - после того, как сожгли его автомобиль", - сказано в сообщении.

12 февраля 2019 года в результате пожара был уничтожен Land Cruiser Назаренко.

Пресс-служба столичного управления ГосЧС сообщила, что информация о возгорания автомобиля Volkswagen на бульваре Лепсе поступила в 3:19 ночи. В течение 20 минут пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара был поврежден моторный отсек и салон автомобиля.