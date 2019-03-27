Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
ГлавнаяПолитика

Кучма стал почетным академиком Международной академии астронавтики

Ранее такое звание получили Валентина Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн.

Кучма стал почетным академиком Международной академии астронавтики
Леонид Кучма и первый космонавт независимой Украины Леонид Каченюк
Фото: facebook/darka.olifer

Международная академия астронавтики присвоила звание Почетного академика экс-президенту Украины Леониду Кучме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Ранг почетных членов присуждается очень редко. В течение последних 30 лет его получали только крайне выдающиеся члены Академии - такие, как Валентина Николаева-Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн. Мы очень гордимся тем, что в знак признания многолетней преданности Академии эта честь выпала и вам. Вы войдете в историю Академии, и мы надеемся, что вы продолжите поддерживать наши усилия», - говорится в опубликованном Олифер приветственном письме в адрес Леонида Кучмы от Жана-Мишеля Контана, Генерального секретаря Международной академии астронавтики.

Торжественная церемония состоялась в Париже вчера. Вместе со вторым Президентом Украины почетными академиками МАА стали второй человек на Луне Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавт Жюли Пейет, которая сейчас является Генерал-губернатором Канады.

Кучма назвал награду признанием не его личных заслуг перед мировой космонавтикой, а вклада, который делает в освоение космоса Украина.

"Десятки тысяч украинских ученых, конструкторов, инженеров делают космос ближе к человеку на протяжении многих десятилетий. Космическая деятельность Украины уже давно стала в мире ее визитной карточкой. Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса и что она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения, - сказал Леонид Кучма.

Напомним, до прихода в политику Кучма 30 лет работал в Конструкторском бюро «Южное», в том числе генеральным директором. Он разрабатывал системы как оборонного назначения (например, ракета СС-18 «Сатана» и проект «железнодорожного старта» СС-24, или "Скальпель") и гражданские (среди которых был «Блок Е» - система для высадки человека на поверхность Луны и ее возвращение на орбитальный модуль). При его президентстве Украина запустила свои первые спутники и получила первого астронавта (ним стал Леонид Каденюк).

В годы пребывания Кучмы на посту Президента Украины вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков. Ему удалось сделать Украину участницей международного консорциума «Морской старт», для которого была разработана ракета «Зенит-3SL». Илон Маск назвал «Зенит» лучшим носителем после своих собственных разработок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также