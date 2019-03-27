Кучма стал почетным академиком Международной академии астронавтики

Международная академия астронавтики присвоила звание Почетного академика экс-президенту Украины Леониду Кучме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Ранг почетных членов присуждается очень редко. В течение последних 30 лет его получали только крайне выдающиеся члены Академии - такие, как Валентина Николаева-Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн. Мы очень гордимся тем, что в знак признания многолетней преданности Академии эта честь выпала и вам. Вы войдете в историю Академии, и мы надеемся, что вы продолжите поддерживать наши усилия», - говорится в опубликованном Олифер приветственном письме в адрес Леонида Кучмы от Жана-Мишеля Контана, Генерального секретаря Международной академии астронавтики.

Торжественная церемония состоялась в Париже вчера. Вместе со вторым Президентом Украины почетными академиками МАА стали второй человек на Луне Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавт Жюли Пейет, которая сейчас является Генерал-губернатором Канады.

Кучма назвал награду признанием не его личных заслуг перед мировой космонавтикой, а вклада, который делает в освоение космоса Украина.

"Десятки тысяч украинских ученых, конструкторов, инженеров делают космос ближе к человеку на протяжении многих десятилетий. Космическая деятельность Украины уже давно стала в мире ее визитной карточкой. Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса и что она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения, - сказал Леонид Кучма.

Напомним, до прихода в политику Кучма 30 лет работал в Конструкторском бюро «Южное», в том числе генеральным директором. Он разрабатывал системы как оборонного назначения (например, ракета СС-18 «Сатана» и проект «железнодорожного старта» СС-24, или "Скальпель") и гражданские (среди которых был «Блок Е» - система для высадки человека на поверхность Луны и ее возвращение на орбитальный модуль). При его президентстве Украина запустила свои первые спутники и получила первого астронавта (ним стал Леонид Каденюк).

В годы пребывания Кучмы на посту Президента Украины вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков. Ему удалось сделать Украину участницей международного консорциума «Морской старт», для которого была разработана ракета «Зенит-3SL». Илон Маск назвал «Зенит» лучшим носителем после своих собственных разработок.