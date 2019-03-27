"Детектор медиа" назвал лидеров черного пиара и заказа перед выборами

Наиболее манипулятивными каналами по продвижению "собственного" кандидата и черного пиара против оппонентов в течение всей избирательной кампании были каналы "1 + 1" и Прямой. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ОО "Детектор медиа", представленные 27 марта.

По данным мониторинга, главный очаг манипулятивных, несбалансированных негативных материалов - телеканал "1 + 1", который усиленно пытается дискредитировать Петра Порошенко.

"Черный пиар здесь присутствует как в новостях, так и в программах "расследований" "Деньги" и "Украинские сенсации", где компромат обычно не подтверждают доказательствами и не балансируют другой стороной", - говорится в сообщении.

"Среди информационных каналов уничтожающей несбалансированной критикой и черным пиаром против конкурентов Петра Порошенко отличается Прямой канал. Здесь черный пиар сосредоточен в авторских ток-шоу. В них несбалансированный состав гостей, ведущие дают критические оценки оппонентам Порошенко и тому подобное", - отмечает "Детектор медиа".

По результатам мониторинга "Детектор медиа" указывает, что Петр Порошенко и Юлия Тимошенко лидируют по количеству упоминаний в новостях общенациональных телеканалов, а также по количеству материалов с признаками заказа.

Общественная организация "Детектор медиа" обнародовала свои выводы после анализа новостей телеканалов "Украина", "Интер", "1 + 1", ICTV, СТБ, 5 канал, "UA: Первый", Прямой и "112 Украина" в период с 1 февраля по 15 марта.

Первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта.