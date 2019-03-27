"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста у дома Медведчука

Активисты "Национального корпуса" собираются пикетировать расположенный под Киевом дом лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщил журналист Влад Красинский на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, к дому заблаговременно выехали несколько съемочных групп, однако их там уже встретили правоохранители.
Напомним, ранее сегодня сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" возле здания СБУ в Киеве требовали расследовать деятельность Медведчука. В Виннице полиция задержала троих участников акции протеста во время потасовки с правоохранителями.