Украинцы, проживающие в России, могут прогосоловать в Грузии, Финляндии или Казахстане

Ожидается, что в голосовании примут участие около 30 тыс. украинцев, постоянно проживающих в России.

Около 30 тыс. граждан Украины, постоянно проживающих в России, смогут проголосовать на выборах Президента в Казахстане, Грузии и Финляндии. Об этом сегодня сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

"Те, кто проживают в России постоянно, смогут голосовать в посольстве Украины в Грузии - это около 8 тыс. граждан, которые стоят на учете в генконсульстве в Ростове-на-Дону, в Финляндии - около 19 тыс. граждан, которые относятся к посольству Украины в России и генконсульстве в Санкт-Петербурге и в Казахстане - около 3 тыс. граждан, которые стоят на учете в Екатеринбурге и Новосибирске",- сказал Погорельцев.

По его словам, всего с России проживают около 2 млн граждан Украины.

Вместе с тем политзаключенные граждане Украины и военнопленные не смогут принять участие в голосовании.

"Хотелось бы, чтобы наши военнопленные и политзаключенные имели возможность сделать свое волеизъявление и проголосовать на выборах Президента Украины. Но действующим законодательством не предусмотрена возможность голосования за границей граждан Украины вне заграничных избирательных участков, то есть такой опции, как в Украине - голосование вне избирательного участка, - нет. Это на законодательном уровне невозможно",- сказал Погорельцев.

Он добавил, что даже если бы такая возможность была, вряд ли Россия разрешила бы представителю избирательного участка прибыть в места содержания военнопленных и политзаключенных.

Напомним, Центральная избирательная комиссия передала Министерству иностранных дел 420 342 бюллетеня для заграничных избирательных участков на выборы Президента. ЦИК создал 101 заграничную участковую комиссию на выборах Президента 31 марта.