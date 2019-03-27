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На строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривен

Трех представителей подрядчика планируют арестовать.

На строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева сообщила о подозрении трем сотрудникам частной строительной компании в растрате 14,4 млн гривен при строительстве казарм в Новограде-Волынском.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Минобороны подписало с частным подрядчиком несколько договоров для строительства казарм на территории Новограда-Волынского в Житомирской области.

Сумма заказа составила 54,5 млн гривен.

Подрядчик получил аванс в размере почти 15 млн гривен для закупки стройматериалов, но деньги путем проведения безтоварных операций вывели в тень и, как утверждает прокуратура, использовали для приобретения недвижимости, автомобилей и другие нужды.

По результатам расследования трем лицам - основателю фирмы, директору и главному бухгалтеру - сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемых и их имущества.

Договора с подрядчиком разорвали.

По данным системы госзакупок Prozorro, в 2018 году четыре подряда на строительство казарм в Новограде-Волынском общей стоимостью 54,5 млн гривен получило ООО "Первая строительно-монтажная группа".

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