В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов

Украинцев призывают быть сознательными и не заниматься агитацией, в том числепосредством аватарок в Фейсбуке.

В Министерстве внутренних дел Украины напоминают о запрете публикации социологических опросов за два дня до выборов президента, а также о дне тишины в субботу - накануне дня голосования.

Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Напоминаем, что за два дня голосования нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, в том числе соцопросов. Мы напоминаем и о дне тишины, который есть в украинском законодательстве. И в день тишины нельзя осуществлять агитацию, в том числе публичную, от обычных граждан на улице, не говоря уже об агитации через СМИ", - сказал он.

Варченко отметил, что санкции за нарушение нормы закона о дне тишины незначительные, поэтому МВД предлагает субъектам избирательного процесса апеллировать к "высоким стандартам этики".

Советник призвал украинцев быть сознательными и не заниматься агитацией накануне выборов, в том числе в соцсетях, посредством аватарок в Фейсбуке. Вместе с тем, по словам советника, такое нарушение не находится в юридической плоскости, а только в моральной.

Варченко напомнил и о запрете "селфи" в избирательной кабинке - о юридической ответственности в данном случае за нарушение тайны голосования.

"Избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно взять домой и повесить в рамке. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то рискуете на три года попасть под ограничение свободы, а если вы забираете избирательный бюллетень с целью осуществления избирательных каруселей... то вы уже рискуете … получить до 5-7 лет лишения свободы", - пояснил советник главы МВД.

Напомним, согласно результатам свежего соцопроса группы "Рейтинг", кандидат в президенты Владимир Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Юлии Тимошенко, и у Петра Порошенко.