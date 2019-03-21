Только 9% украинцев доверяют власти накануне выборов, - опрос Gallup

Это один из самых низких показателей доверия в мире.

Только 9% украинцев доверяют власти накануне президентских выборов, которые состоятся 31 марта. Это один из самых низких показателей доверия в мире.

Об этом свидетельствуют данные опроса американского центра Gallup.

"Только 9% жителей Украины доверяют национальному правительству, это самый низкий уровень доверия в мире уже второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя для бывших советских государств (48%), а также среднего показателя в мире (56%) в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Согласно опросу, доверие к власти в Украине резко упало после 2015 года. С 2010 до 2013 года - при президентстве Виктора Януковича - оно составляло 24%, но с началом Революции Достоинства начало падать. В 2014 году, с приходом к власти Петра Порошенко, уровень доверия снова достиг 24%.

Опрос также показал, что у украинцев есть сомнения по поводу организации выборов. Так, лишь 12% опрошенных заявили, что не сомневаются в честности выборов. В 2014 году избирательной системе Украины доверяли 26% граждан.

Большинство опрошенных (91%) - выразили уверенность в том, что правительство погрязло в коррупции. В том, что коррупция существует в украинском бизнесе, уверены 82% граждан.

Напомним, 19 марта социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты свежего опроса об электоральных предпочтениях украинцев. Согласно их данным, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский, уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Юлии Тимошенко, и у Петра Порошенко.