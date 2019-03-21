"Народный фронт" предлагат создать госорган по делам трудовых мигрантов

"Народный фронт" против любых денежных сборов с трудовых мигрантов и не будет поддерживать законодательные акты с такими нормами. Переводы украинских трудовых мигрантов поддерживают украинскую экономику и национальную валюту. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции, председатель межфракционного депутатского объединения "Внешняя трудовая миграция" Максим Бурбак.

"Должен сказать несколько слов о законопроекте №10153 по украинцам за рубежом, который вызвал волну возмущения в Украине и среди соотечественников по всему миру. Особенно - предложение создать Фонд для сбора "взносов" трудовых мигрантов. Не поддерживаю данный документ. Ни его логику, ни большинство предложений ", - написал Максим Бурбак.

"Прежде всего отмечу, что "Народный фронт" против каких-либо дополнительных "сборов" с трудовых мигрантов. Любой законопроект о таких "сборах"или "взносах "не будет принят Верховной Радой", - отметил председатель фракции.

Он подчеркнул, что работа органов власти финансируется из бюджета, а не из "взносов" украинцев, как предлагают авторы законопроекта. И такая позиция является принципиальной для "Народного фронта".

"Переводы украинских трудовых мигрантов уже поддерживают украинскую экономику, национальную валюту. Их средства питают отечественный потребительский рынок, увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. Трудовые мигранты - крупнейший внешний инвестор в Украине. Из своих переводов сюда они косвенно уже платят налоги", - написал Бурбак.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт" инициировала создание государственного органа, который должен был был заниматься вопросом трудовых мигрантов.

"Проблемы трудовой миграции действительно переросли рамки действующего законодательства. Об этом говорят украинцы за рубежом, о том же говорим и в Украине. Также фракция" Народный фронт "инициировала создание госоргана, который займется этим вопросом", - подчеркнул председатель межфракционного объединения.

"Это должен быть отдельный орган исполнительной власти, а никак не подразделение в системе одного из министерств. Потому что он должен координировать работу всех органов власти по трудовым мигрантам. Такая структура позволит гибко и эффективно реагировать на разноплановые потребности украинцев за рубежом - образование, социалка, транспорт, культура и т.д. ", - добавил он.

"Задача парламента - сформировать целостную государственную политику в отношении трудовой миграции. Никаких поборов и преград. Наша задача - не оттолкнуть трудовых мигрантов, а укрепить их связь с Украиной. На этом, повторюсь, и стоит "Народный фронт". Исходя из этих принципов, фракция инициирует ряд законодательных инициатив, которые будут отвечать интересам миллионов украинцев, временно работающих за пределами нашего государства. Наша цель - сделать так, чтобы все наши соотечественники захотели вернуться в Украину ", - подчеркнул глава фракции.

Авторами законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки Украинские за рубежом является Билозир О.В., Спиваковский А.В., Кишкар П.Н. и другие депутаты. Представителей фракции "Народный фронт" нет среди авторов этого законопроекта.