Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Первый замглавы Полтавской ОГА объявил об отставке

Фигурант дела НАБУ останется депутатом облсовета.

Первый замглавы Полтавской ОГА объявил об отставке
Андрей Песоцкий
Фото: facebook.com/andrey.pesotsky.3

Первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий уходит в отставку вслед за своим начальником Валерием Головко.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Песоцкий подчеркнул, что его решение является окончательным.

"Я принял решение уйти в отставку. Это моя четкая и окончательная позиция. Я не позволю, чтобы моя должность была поводом для спекуляций. Я ухожу с чистой совестью и четким пониманием - за последние четыре года Полтавская область стала одним из самых эффективных регионов Украины", - написал Песоцкий.

Он добавил, что остается областным депутатом и общественным деятелем.

"Приложу максимум усилий, чтобы выполнять эту работу эффективно. Некуда деваться и ни от кого прятаться не собираюсь", - добавил чиновник.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко уволил главу Полтавской ОГА Валерия Головко, который занимал эту должность с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить 1 млн долларов взятки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также