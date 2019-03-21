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Центризбирком показал избирательный бюллетень

Бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости.

Центральная избирательная комиссия и полиграфкомбинат "Украина" в четверг впервые показали, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента 31 марта.

Это 80-сантиметровый лист бумаги, на который внесены имена всех 39 кандидатов на пост президента Украины.

По словам директора полиграфкомбината Юрия Онищенко, печать бюллетеней идет в круглосуточном режиме и завершится 24 марта.

"Бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. Стандартная упаковка бюллетеней содержит 500 экземпляров и весит почти 7 килограммов. Мы посчитали, что за время выполнения этого заказа будет более 60 тысяч упаковок бюллетеней", - сказал он.

По состоянию на утро 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал более 90% бюллетеней и передал ЦИК бюллетени для 10 областей. Сегодня передадут еще для четырех областей.

"Для печати избирательных бюллетеней будет использовано 434 тонны бумаги отечественного производства Малинской фабрики", - рассказал Онищенко.

Стоимость одного бюллетеня - 4 гривны 25 копеек.

Напомним, что для первого тура нужно изготовить 30,44 млн бюллетеней.

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