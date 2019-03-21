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Волкер надеется, что после выборов в Украине Россия начнет освобождать пленных

Из-за отказа освободить украинских моряков Запад ввел против РФ дополнительные индивидуальные санкции.

Волкер надеется, что после выборов в Украине Россия начнет освобождать пленных
Фото: 24 tv

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов президента Украины.

Об этом он сказал в кулуарах конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины", которая прошла в среду в Конгрессе США, сообщает Укринформ.

"Мы проводим прямые дискуссии с россиянами, так же как и наши европейские союзники", - ответил он на вопрос о том, как Соединенные Штаты могут помочь Украине в процессе освобождения заложников из российского плена.

В то же время Волкер акцентировал внимание на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.

"Представители России четко заявили, что они не освободят моряков, которых они арестовали, до того момента, как пройдут президентские выборы в Украине", - подчеркнул представитель американского правительства. По его словам, тот факт, что этих людей Россия держит фактически в заложниках, огорчает и тревожит.

"Мы, конечно, надеемся, что как только в Украине пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", - отметил Волкер. Он добавил, что это также могло бы создать возможности для дальнейшего диалога с россиянами для урегулирования ситуации.

Напомним, что отказ России освободить украинских моряков привел к тому, что западные страны ввели против нее дополнительные индивидуальные санкции. 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

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