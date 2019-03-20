ВСП ​определился с тем, кого Порошенко назначит судьями Верховного Суда

В перечень попали не все кандидаты, которые были отобраны по результатам конкурса ВККСУ.

По результатам заседаний, которые длились 19-20 марта, Высший совет правосудия назвал имена кандидатов на должности судей, в отношении которых она внесет представление Президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Так, в этот перечень попали не все кандидаты, которые были отобраны по результатам конкурса Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

В частности, отложено рассмотрение по назначению следующих кандидатов:

В Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:

Евгения Краснощекова.

В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:

Валерия Картере

Сергея Могила

В Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:

Светланы Вус

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:

Елены Губской

Семена Стеценко

Сергея Уханенко

Татьяны Чумаченко

Также ВСП отказал в назначении в КГС ВС Павлу Пархоменко.

Таким образом, ВСП внесет Петру Порошенко представление о назначении судьями кассационных судов Верховного Суда следующих кандидатов:

В Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда:

Бурлакова Сергея Юрьевича

Воробьевой Ирины Анатольевны

Грушицкого Андрея Игоревича

Гулейкова Игоря Юрьевича

Дундар Ирины Александровны

Ждановой Валентины Сергеевны

Зайцева Андрея Юрьевича

Игнатенко Вадима Николаевича

Калараша Андрея Андреевича

Коротенко Евгения Васильевича

Кривцовой Анны Васильевны

Литвиненко Ирины Викторовны

Лидовца Руслана Анатольевича

Осияна Алексея Николаевича

Петрова Евгения Викторовича

Русинчука Николая Николаевича

Сакары Натальи Юрьевны

Сердюка Валентина Васильевича

Титова Максима Юрьевича

Шиповича Владислава Владимировича

Яремко Василия Васильевича

В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда:

Багай Надежды Онуфриевны

Банасько Александра Александровича

Бенедисюка Игоря Михайловича

Васьковского Олега Викторовича

Власова Юрия Леонидовича

Волковицкой Натальи Александровны

Губенко Надежды Михайловны

Зуева Виталия Анатольевича

Колос Ирины Борисовны

Кондратовой Ирины Дмитриевны

Кролевец Ольги Анатольевны

Малашенковой Татьяны Михайловны

Огородника Константина Михайловича

Случа Алексея Васильевича

В Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда:

Анисимова Германа Николаевича

Бородия Василия Николаевича

Булейко Ольги Леонидовны

Елениной Жанны Николаевны

Еремейчука Сергея Владимировича

Иваненко Игоря Владимировича

Ковтуновича Николая Ивановича

Крет Галины Романовны

Луганского Юрия Николаевича

Святской Елены Владимировны

Фомина Сергея Борисовича

Чистика Андрея Олеговича

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда:

Билак Мирославы Викторовны

Блаживской Натальи Евгеньевны

Гусака Николая Борисовича

Дашутина Игоря Владимировича

Езерова Альберта Анатольевича

Ересько Людмилы Александровны

Железного Игоря Викторовича

Жука Андрея Владимировича

Загороднюка Андрея Григорьевича

Калашниковой Елены Владимировны

Кашпур Ольги Валерьевны

Мартынюк Натальи Николаевны

Мельник-Томенко Жанны Николаевны

Радышевской Олеси Ростиславовны

Рыбачука Андрея Ивановича

Соколова Владимира Николаевича

Таций Ларисы Васильевны

Усенко Евгении Андреевны

Чиркина Сергея Николаевича

Шевцовой Натальи Владимировны

Шишова Олега Алексеевича

Яковенко Николая Николаевича

Накануне ВСП рекомендовал Порошенко назначить 35 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.