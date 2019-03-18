ВСП рекомендовал Порошенко назначить 35 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд

Рассмотрение о внесении представления относительно еще 4 кандидатов отложено на 28 марта.

Высший совет правосудия рекомендует Президенту Петру Порошенко назначить 35 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины решением от 6 марта 2019 года рекомендовала Высшему совету правосудия кандидатов на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда. Кандидатуры судей соответствуют требованиям статей 33, 69, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статье 7 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", в связи с чем могут быть назначены на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам предварительного рассмотрения материалов члены ВСП не обнаружили нарушений порядка предоставления ВККС рекомендации относительно назначения судей и обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов критериям добродетели или профессиональной этики или по другим обстоятельствам, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением.

Таким образом, ВСП рекомендовал Президенту назначить 10 победителей на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и 25 победителей на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Рассмотрение о внесении представления относительно еще 4 кандидатов ВСП отложил на 28 марта.

Как сообщалась, ВККСУ определила победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко анонсировал начало работы ВАКС до конца года.