В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии
Наши Судеты
Наши Судеты
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Порошенко поблагодарил Канаду за продление военной миссии в Украине

Канада решила продлить работу учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду за продление учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Канаде за решение продлить мандат военной миссии "UNIFIER" еще на три года. Это не только символ поддержки Украины перед лицом российской агрессии, которая является угрозой для всего свободного мира, но и реальная помощь по профессиональной подготовке украинских военных", - написал глава государства.

Также Порошенко поблагодарил канадских военнослужащих за навыки, которые они передают украинским военным.

Кроме того, он отметил, что Канада является не только надежным союзником Украины, но и партнером и близким другом.

Ранее сообщалось, что Канада намерена продлить военную миссию в Украине до конца марта 2022 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также