Украина попросила у США больше "Джавелинов", - Волкер

"Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная и береговая оборона".

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украиной дополнительных противотанковых систем.

Об этом он говорил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Часть этой помощи заключалась в обеспечении противотанковых систем с целью, если танки продвинулись бы дальше по украинской территории, Украина должна была бы иметь лучшие возможности для своей защиты. Украина выразила заинтересованность в получении большего количества этих (систем). Это возможно. Мы также должны изучить такие направления, как противовоздушная оборона и береговая оборона", - сказал Волкер.

Он отметил, что США также предоставляли Украине антиснайперские системы. Волкер подчеркнул, что речь идет о средствах, необходимых для современной самозащиты Украины и предотвращения дальнейшей агрессии.

"Более широкое понимание заключается в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем настроены оказывать помощь Украине, в том числе военно-морских сил. И мы также открыты для иностранных военных продаж для Украины, если украинское правительство будет добиваться этого", - пояснил Волкер.

Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на $47 млн. В январе прошлого года начальник Генштаба распорядился подготовить ВСУ к принятию на вооружение "джавелинов". В апреле президент Петр Порошенко подтвердил прибытие Javelin в Украину.

В январе 2019 года президент рассказал о "психологическом эффекте" от Javelin на Донбассе. По его словам, как только российские танкисты услышали, что на этом участке фронта могут быть Javelin, они отказались обстреливать украинские позиции.

Согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), импорт вооружений в Украину в 2018 году составил $50 млн.