Тимошенко: необходимо создать международный фонд возрождения и развития Донбасса

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что в Украине необходимо создать международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев. Об этом нардеп заявила во время встречи с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области.

«Я не вижу сейчас более экстренной задачи, чем обеспечить и мир, и возрождение, и развитие», - подчеркнула лидер «Батькивщины», заботясь о судьбах семей, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

По словам кандидата в президенты, страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ в обмен на отказ Украины в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы участвовать и готовы создавать этот мощный фонд по развитию Донбасса.

«Уже есть договоренности. Страны понимают, что помощь Донбассу нужна. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов», - заявила Тимошенко.

Также она считает, что для возвращения мира в Украину необходимо посадить за стол переговоров президентов стран-подписантов Будапештского меморандума.