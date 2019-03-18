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Западные партнеры Украины попросили отложить все законопроекты о незаконном обогащении

США и ЕС считают, что поданные в Раду законопроекты несовершенны.

Западные партнеры Украины попросили отложить все законопроекты о незаконном обогащении
Фото: 112.ua

Западные партнеры Украины попросили Верховную Раду отложить все законопроекты о возвращении в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, заявил в понедельник глава комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо, сегодня пришло. Они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", - цитирует Кожемякина агентство "Интерфакс-Украина".

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 Уголовного кодекса из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого в Верховную Раду внесли более десятка законопроектов с другой формулировкой.

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