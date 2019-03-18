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Трамп ретвитнул статью о подыгрывании Сытника Хиллари Клинтон на выборах 2016 года

Материал базируется на записи, обнародованной нардепом Розенблатом.

Президент США Дональд Трамп ретвитнул ссылку на статью, опубликованную в ультраконсервативном издании ilovemyfreedom.org, в которой говорится, что НАБУ и его руководитель Артем Сытник якобы помогали дискредитировать Пола Манафорта, одну из ключевых фигур штаба Трампа на выборах 2016 года.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Твит опубликовал бывший кандидат в Конгресс от Флориды Чак Каллесто. Материал построен вокруг записи, которую ранее опубликовал народный депутат Борислав Розенблат, на которой Сытник якобы говорит о том, что  помогал штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

"Я же Хиллари помогал... У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", - говорит на этой записи человек с голосом, похожим на голос Сытника.

При этом в качестве источника ilovemyfreedom.org ссылается на 112 канал.

Напомним, запись Розенблата появилась еще 13 марта. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по факту возможного вмешательства Сытника в выборы президента США в 2016 году открыто уголовное производство.

Борислав Розенблат является фигурантов уголовного дела, которое НАБУ передало в суд в октябре прошлого год. Он и четверо подозреваемых обвиняются в получении взятки за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Издание ilovemyfreedom.org, где опубликован материал про Сытника, считается протрамповским и часто публикует материалы, направленные против Хиллари Клинтон.

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