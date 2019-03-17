Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть Крым сразу же после президентских выборов

При этом ни на какие "подковерные договоренности" в вопросе возвращения Крыма Украина не пойдет.

Не существует более важной задачи для украинской власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости украинского государства.

Об этом президент Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма", - сказал президент.

Петр Порошенко заверил, что ни на какие "подковерные договоренности" в вопросе возвращения Крыма Украина не пойдет.

"И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - подчеркнул глава украинского государства.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

"То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам (введение миротворческого контингента под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса - ред.)", - подытожил Петр Порошенко.

Напомним, к пятой годовщине аннексии Россией Крыма страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Такие заявления также сделали США и Турция.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.