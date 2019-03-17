"Вора и бандита тянет на место преступления", - Чубаров о намерении Путина приехать в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров прокомментировал намерение президента РФ Владимира Путина приехать на оккупированный Россией полуостров 18 марта.
"Международный преступник, вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день. Путин мечется как палач, осознающий неизбежность людской кары за совершенные им преступления", - написал Чубаров в Фейсбуке.
Он отметил, что в сотнях тысячах крымских семей имя Путина "в очередной раз будет проклято".
"Пять лет нестерпимо продолжающейся российской оккупации Крыма, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова – крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризация полуострова, сопровождающаяся разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма, – лишь малая толика того, что, безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых Международного трибунала", - добавил Чубаров.
Ранее Чубаров сообщил, что в Крым за 5 лет аннексии переселили до полумиллиона россиян. По мнению главы Меджлиса, это позволит России удерживать Крым в случае деоккупации.
Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.
15 марта Совбез ООН провел заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма.