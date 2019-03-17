"Вора и бандита тянет на место преступления", - Чубаров о намерении Путина приехать в Крым

В сотнях тысячах крымских семей имя Путина "в очередной раз будет проклято".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров прокомментировал намерение президента РФ Владимира Путина приехать на оккупированный Россией полуостров 18 марта.

"Международный преступник, вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день. Путин мечется как палач, осознающий неизбежность людской кары за совершенные им преступления", - написал Чубаров в Фейсбуке.

Он отметил, что в сотнях тысячах крымских семей имя Путина "в очередной раз будет проклято".

"Пять лет нестерпимо продолжающейся российской оккупации Крыма, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова – крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризация полуострова, сопровождающаяся разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма, – лишь малая толика того, что, безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых Международного трибунала", - добавил Чубаров.

Ранее Чубаров сообщил, что в Крым за 5 лет аннексии переселили до полумиллиона россиян. По мнению главы Меджлиса, это позволит России удерживать Крым в случае деоккупации.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

15 марта Совбез ООН провел заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма.