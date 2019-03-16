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"Азов" поддержал, но дистанцировался от акций "Нацкорпуса"

Личный состав полка не участвует в "общественной деятельности наших собратьев".

"Азов" поддержал, но дистанцировался от акций "Нацкорпуса"
Фото: president.gov.ua

Полк "Азов" поддержал, но дистанцировался от акций "Национального корпуса", который требует арестовать бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

"Бойцов «Азова» не обошли новости о том, что за нашими спинами чиновники разворовывают и уничтожают армию. Исполнители любых антигосударственных действий должны быть наказаны - это абсолютная истина, которой нет альтернативы. Исходя из этого, мы морально поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать деятельность абсолютно всех патриотических организаций в тылу, выступающих против государственных изменников" – говорится в заявлении пресс-службы "Азова".

Вместе с тем в "Азове" сказали, что личный состав полка не участвует в "общественной деятельности наших собратьев и не может нести за нее ответственности".

Также пресс-служба полка прокомментировала приезд президента Петра Порошенко на его позиции.

На сайте подразделения говорится, что "президент впервые вспомнил о существовании боевого подразделения Азов за все пять лет войны".

"Нас не существовало, когда мы освобождали Мариуполь, нас не было в Иловайске, Марьинке, Широкино, более того, благодаря кампании, продолжавшейся против нас все эти годы, не существовало и нашей боевой деятельности после политического решения вывести подразделение с передовой, вплоть до начала этого года, когда присутствие «Азова» на «нуле» стало официальной и его уже невозможно было скрыть", - заявили в "Азове".

Напомним, что последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Они требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9 и 16 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве, Черкассах и Полтаве.

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