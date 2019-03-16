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"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)

Участники призвали наказать причастных к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме".

Фото: Макс Левин

В центре Киева в субботу прошла мирная акция "Национального корпуса", участники которой требовали привлечь к ответственности причастных к коррупционному скандалу в "Укроборонпроме". 

Как сообщил корреспондент LB.ua, акция началась на Майдане Независимости, где собрались более тысячи человек.

Митингующие призвали взять под арест фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме" – Олега Гладковского, Игоря Гладковского, Виталия Жукова и Андрея Рогозу, а также арестовать их счета и конфисковать имущество. Участники акции также потребовали, чтобы каждую неделю генпрокурор отчитывался о ходе расследования дел, связанных с хищением оборонного бюджета.

На "Глобусе" вывесили плакат "Свинарчуков - за решетку".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

В "Нацкорпусе" заявили, что если Гладковских посадят, то акции протеста прекратятся. В противном случае националисты намерены их проводить еженедельно.

Около 13:30 участники акции отправились к зданию Администрации президента, к этому времени их количество выросло примерно до 2 тысяч человек. Петра Порошенко в Киеве в субботу не было, он находился с визитом в Полтаве.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

В 14:10 колонна националистов дошла до Банковой улицы. По пути представители "Национального корпуса" забросали правоохранителей плюшевыми свинками. Это намек на бывшую фамилию Гладковских - Свинарчук.

Потом игрушки полетели в сторону Администрации президента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий после завершения акции сказал, что в ней приняли участие не меньше 10 тысяч человек.

Андрей Билецкий
Фото: Макс Требухов
Андрей Билецкий

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ранее сообщалось, что в связи с акцией "Нацкорпуса" в центр Киева стянули три тысячи полицейских, а правительственный квартал перекрыли для движения автомобильного транспорта.

Напомним, 9 марта две акции "Нацкорпуса" в Киеве и Черкассах привели к столкновениям с полицией.

Лидер партии Андрей Билецкий ранее заявил, что 16 марта в столице будет еще более многочисленный митинг, на него должны прийти "намного больше 10 тысяч человек".

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