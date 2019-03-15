​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Наши Судеты
Наши Судеты
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
ГлавнаяОбществоЖизнь

Спасатели предупредили о сильных порывах ветра на выходных

"Каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу".

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал украинцев в период объявления штормового предупреждения 16-17 марта быть осторожными.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эти выходные, 16 и 17 марта, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на территории Украины. В то же время преимущественно теплая погода способствует тому, что большинство наших соотечественников решит провести субботу и воскресенье ближе к природе. Но я напоминаю, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу. Берегите себя и не подвергайте свои жизни опасности!" - подчеркнул Чечеткин.

По информации КГГА, в Киеве днем 16 марта и ночью 17 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, 11 марта сильный ветер обесточил более 500 населенных пунктов в Украине.

В результате падения деревьев и повреждения крыш зданий пострадали люди, зафиксировано два смертельных случая - в г.Коростышев при падении кровли торгового центра погибла женщина, еще один человек скончался в г. Хмельник в результате падения дерева. Травмы получили двое детей в Николаеве при падении дерева на маршрутку, и в Одессе.

В течение суток подразделения ГосЧС убрали более 160 поваленных деревьев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также