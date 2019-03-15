Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Наши Судеты
Наши Судеты
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве задержали торговцев мифической "красной ртутью"

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

В Киеве задержали четырех человек по подозрению в продаже опасного химического вещества.

Прокуратура Киева утверждает, что речь идет о мифической "красной ртути".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Два литра этого вещества задержанные пытались продать за 246 тысяч евро, они были задержаны во время передачи емкостей в помещении одного их банков столицы.

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.265 Уголовного кодекса - незаконное обращение с радиоактивными материалами.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Красная ртуть" - это мифическое радиоактивное и смертельно токсичное вещество с огромной плотностью, которое якобы было применялось в ядерном оружии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также