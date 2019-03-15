Суд отказал в переводе Крысина из торецкой колонии в СИЗО СБУ

Дарницкий суд Киева сегодня, 15 марта, не удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Евромайдана и пытках, о переводе его в следственный изолятор СБУ. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малашич, пишет РБК-Украина.

Следующее заседание назначено на 3 апреля на 15:00.

"Так, судья Просалова отказала в удовлетворении ходатайства", - сообщила Малашич.

Уже почти год в указанном уголовном производстве суд никак не может перейти к зачитыванию обвинительного акта. За это время Юрий Крысин успел отказаться от адвоката Игоря Василенко и нанять адвоката Валентина Рыбина.

Крысин находится в Торецкой колонии, где отбывает срок наказания. На прошлом заседании прокурор Малашич ходатайствовала о переводе Крысина в следственный изолятор СБУ , поскольку обвиняемый постоянно жаловался на плохое видео и техническую связь колонии с судом. Часть заседаний не состоялась именно по техническим причинам.

Напомним, 13 июня Крысина приговорили к 5 годам заключения по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Его также судят по делу о похищении и пытках активистов Майдана.